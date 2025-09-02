GreenData разработала комплексное решение для управления задолженностью физических и юридических лиц

Компания GreenData представила систему для автоматизации управления задолженностью. Продукт, созданный на базе собственной low-code платформы, поможет управлять задолженностью на всех этапах взыскания – от уведомлений до исполнительного производства, включая судебные процессы и взаимодействие с коллекторами. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Новое решение сочетает в себе не только централизованное управление задолженностью и юридическую точность, но и регуляторное соответствие, а также инструменты превентивной аналитики.

Благодаря модульной архитектуре каждая организация может использовать только необходимые блоки: сценарии и коммуникации, судебное и исполнительное делопроизводство, аналитику и отчетность. Low-code-подход обеспечивает кастомизацию: от структуры ролей и стратегий взыскания до автоматизации бизнес-процессов и каналов взаимодействия с клиентами.

Такой подход делает продукт универсальным решением как для банков, микрофинансовых и лизинговых компаний, так и для корпоративных взыскателей, телеком-операторов и страховых организаций. Система объединяет ключевую информацию о клиентах, договорах и делах о взыскании долгов в едином интерфейсе, включая данные о поручителях, залогодателях и конечных бенефициарах. Решение обеспечивает управление стратегиями взыскания с последовательным переходом стадий soft → hard → legal, а также автоматически формирует юридически значимые документы: претензии, письма, судебные пакеты и фиксирует все коммуникации для аудита, судебных разбирательств и отчетности перед регуляторами.

Новый продукт решает задачи как корпоративного сегмента, так и массового розничного взыскания. Для юридических лиц это контроль сроков и стадий взыскания, снижение убытков через юридически выверенные процессы и встроенная аналитика экономической целесообразности. Для работы с физическими лицами – масштабируемость до десятков тысяч кейсов в обработке одновременно, автоматизация soft-стадий, сегментация портфеля по скоринговым моделям и отслеживание эффективности сценариев в реальном времени. Отдельный акцент в решении сделан на юридическом блоке. Система позволяет мониторить судебные дела, отслеживать решения арбитража, контролировать сроки подачи исков и вести взаимодействие с агентствами по продаже задолженности. Продукт интегрирован с другими информационными системами, такими как Credit Registry, ЕФРСБ, ГАС, «Мой Арбитр», КАД, что обеспечивает доступ ко всей актуальной информации и контроль на каждом этапе работы.

Кроме того, все действия сотрудников в системе логируются, доступы разграничиваются по ролям, что гарантирует соответствие требованиям ЦБ РФ, ФЗ-152 и GDPR. Для расширенной аналитики предусмотрены встроенные BI-дашборды и возможность интеграции данных с внутренними системами компании через REST API.

«Сегодня компании ищут инструменты, которые помогают не просто сократить убытки, а выстроить прозрачный и управляемый процесс взыскания. Благодаря low-code-архитектуре наше решение позволяет адаптироваться под конкретные бизнес-задачи, обеспечивая масштабируемость, юридическую точность и эффективность даже в самых сложных кейсах», — сказала Екатерина Медведева, руководитель направления решений анализа рисков корпоративных клиентов GreenData.