«DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами

«DатаРу Консалтинг» заключила партнерское соглашение с разработчиком российской EPM/IBP-платформы Optimacros. В рамках сотрудничества компании помогут отечественным предприятиям импортозаместить глобальные решения для интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики данных. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

EPM/IBP-решения, предназначенные для решения задач прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности, относятся к категории бизнес-критичных. Поэтому, после ухода из России глобальных вендоров, таких как SAP, Oracle, Anaplan и IBM, у компаний возник запрос на внедрение альтернативных продуктов от отечественных разработчиков. Для них важно сохранить привычную функциональность, обеспечив при этом высокий уровень надежности и безопасности решения, а также его поддержку в ходе эксплуатации.

Именно поэтому «DатаРу Консалтинг» заключила партнерство с разработчиком отечественной платформы Optimacros, которая оптимально подходит для решения задач импортозамещения в российских компаниях. Система отличается легкостью развертывания в облаке или интеграции в действующий ИТ-ландшафт в формате on-premise — Optimacros стабильно работает как с западными системами и базами данных, так и с российскими, включая «1С».

Кроме того, Optimacros поддерживает широкий набор инструментов для автоматизации таких бизнес-процессов, как: бюджетирование, финансовое моделирование и планирование, включая аллокацию затрат, трансфертное ценообразование внутри холдинга, планирование производства и ФОТ. Это конструктор, который может быть легко адаптирован под любую отрасль и бизнес-процесс.

В основе продукта лежит концепция self service — настройку дашбордов, хранения данных и расчетных моделей могут выполнять ключевые сотрудники без навыков программирования. У Optimacros интуитивно понятный интерфейс на русском языке и привычная методология анализа данных. Внедрение платформы не требует увеличения нагрузки на ИТ-департамент.

«До 2022 г. рынок российских EPM-решений развивался в тени западных систем — отечественные заказчики в первую очередь обращали внимание на продукты западных вендоров. Точно также прикладная консалтинговая экспертиза российских интеграторов формировалась вокруг экосистем SAP, Oracle, IBM и др. После ухода из страны крупных вендоров мы одними из первых предложили качественный и надежный продукт, не уступающий иностранным аналогам, разработка которого началась в 2018 г. Мы помогли десяткам компаний лидерам своих отраслей в полном импортозамещении их критичной инфраструктуры бизнес-планирования. Наше сотрудничество с “DатаРу Консалтинг” — еще один шаг, направленный на формирование синергии передовой платформы и многолетней практики автоматизации бизнес-процессов организаций», — сказал Максим Шилов, коммерческий директор “Оптимакрос”.

«Команда «DатаРу Консалтинг» накопила значительный опыт в построении систем раздельного учета, сквозной себестоимости и финансового моделирования на базе EPM-систем от российских и зарубежных вендоров. Мы успешно интегрируем Optimacros с инструментами Loginom и ArenaData, что позволяет получить комплексное решение с высокой производительностью и практически линейным масштабированием. Optimacros стабильно работает как с западными системами и базами данных, так и с российскими, включая 1С. Все это дает заказчикам возможность эффективно справляться с растущими объемами данных и усложняющимися бизнес-процессами», – отметил Константин Прокопенко, руководитель «DатаРу Консалтинг».