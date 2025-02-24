Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «Алми Партнер», отечественный разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве.

«Алми Партнер» – единственный отечественный вендор, предлагающий комплексный набор продуктов «АльтерСофт» для создания полноценного APM с поддержкой от одного производителя, отмечают в Merlion.

Продукты разработчика, которые стали доступны партнерам дистрибьютора:

AlterOS – сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре.

AlterOffice – многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты.

«Согласно оценкам Минцифры, уровень внедрения российского общесистемного и прикладного ПО в 2025 г. должен достигнуть 63%, а к 2030 г. – 71%. Мы стремимся объединить все самые актуальные решения по этому направлению и рады представить нового партнера, который способен комплексно закрыть задачу по обеспечению бизнеса офисными программными решениями – «Алми Партнер». Компания занимается разработкой ПО уже более 23 лет и создает продукты, соответствующие требованиям импортозамещения. ПО от «Алми Партнер» используют многие федеральные и региональные промышленные, транспортные и торговые предприятия. Уверена, благодаря нашей совместной работе еще больше российских компаний смогут оценить экосистемный подход разработчика», – сказала Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса VAD-дивизиона компании Merlion.

«Мы постоянно работаем над новыми функциями и возможностями, которые сделают наши программные продукты еще более эффективными и удобными в использовании. Мы заинтересованы в том, чтобы наша линейка «АльтерСофт» соответствовала ожиданиям партнеров и клиентов, а также отвечала актуальным требованиям рынка. Наша цель — помочь партнерам поставлять заказчикам высококачественные решения на основе нашей продуктовой линейки, которая обеспечит конкурентные преимущества в бизнесе. Сотрудничество с Merlion играет важную роль в достижении этой цели и позволяет нам существенно повысить эффективность работы и расширить взаимодействие с партнерами и заказчиками», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Алми Партнер».