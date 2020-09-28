Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России

Merlion и группа Legrand, являющаяся мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение вступило в силу, срок его действия – один год с возможностью неоднократной пролонгации. В качестве официального дистрибьютора Legrand в России Merlion начинает осуществлять поставки всего спектра продукции вендора, среди которых: электроустановочные изделия; решения распределения электроэнергии; системы автоматизации, комфорта и безопасности зданий; кабеленесущие системы; источники бесперебойного питания; оборудование для центров обработки данных и многое другое.

Подписание этого соглашения для Merlion стало плановым продолжением выхода на рынок проектной дистрибуции электротехнического оборудования. Так, в июле 2020 г. было объявлено о получении статуса официального дистрибьютора электротехнической и телекоммуникационной продукции IEK Group, одного из ведущих российских производителей.

«Наших компетенций и опыта команды хватит для успешного старта в новом для нас электротехническом сегменте, – сказала Юлия Печникова, директор департамента развития бизнеса VAD компании Merlion. – Legrand хорошо известен не только на мировой арене, но и на нашем рынке, прежде всего, своей эффективной партнерской политикой, высоким качеством продукции и спросом на неё со стороны системных интеграторов. Своим партнерам мы намерены помогать при планировании и построении ИТ-инфраструктуры их заказчиков, будем проводить обучающие мероприятия и помогать в развитии компетенций. В успехе сотрудничества не сомневаемся и прогнозируем в ближайший год показать хорошие результаты».

Партнерам Merlion оборудование Legrand уже доступно под заказ.