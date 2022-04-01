Merlion запускает центр развития компетенций Merlion Academy

Merlion объявила о создании центра по развитию компетенций партнеров. Первый год работы будет посвящен импортозамещению в ИТ.

Цель проекта – сформировать компетенции партнеров по ИТ-продуктам, их внедрению, механикам продаж, развить навык построения бизнес-процессов компании и нахождения новых точек развития.

На сайте Merlion Academy компания анонсирует: очные тренинги, вебинары, возможность записи на стенды для тестирования решений. Партнеры также смогут познакомиться с экспертами, получить ответы на интересующие вопросы, а также подать заявки на проведение мероприятий в корпоративном формате.

Вместе со стартом академии компания объявляет о создании уникального бизнес-сообщества «Бизнес-клуб Merlion» – годовой программы развития партнеров с фокусом на приоритетные направления ИТ-рынка и эффективные бизнес-инструменты. В программе Бизнес-клуба предусмотрено 2 уровня. На стартовом уровне каждый участник пройдет программу по формированию своего продуктового портфеля, дополняя его новыми услугами и решениями в соответствии с изменившимися реалиями рынка. По итогам первого этапа программы партнеры смогут вступить в закрытый клуб, где эксперты Merlion, вендоры, эксперты рынка и тренеры будут помогать им в реализации поставленных бизнес-целей.

В этом году отдельный фокус в Merlion Academy будет направлен на реализацию программ по импортозамещению, а также поддержку партнеров для формирования продуктового портфеля через развитие команды и спецпроекты развития компетенций.

В 2022 г. на мероприятия в академии планируется привлечь более 7 тыс. специалистов: технических пресейлов, инженеров, специалистов по поддержке, а также менеджеров по продажам из разных регионов России. Мероприятия будут проводиться как в онлайн-формате вебинаров, так и в формате очных семинаров, практикумов и мастер-классов.

Для специалистов технического пресейла и инженеров будут организованы вебинары по обзору технологий и подбору решений, а также серия практикумов на базе лаборатории технического центра Merlion.

Для менеджеров по продажам представлены вебинары и тренинги, направленные как на развитие навыков продаж, так и на конкретные актуальные продукты и решения.

Мероприятия будут проходить в офлайн- и онлайн-форматах при поддержке и участии ведущих вендоров, специалистов Merlion и других экспертов рынка.

«Merlion Academy – это уникальная площадка для обмена опытом, профессионального общения и развития наших партнеров, заказчиков. Это источник идей для улучшения бизнес-процессов и драйвер роста проектных продаж. Мы поддерживаем и развиваем компетенции наших коллег по рынку, в текущей ситуации помогаем быстро соориентироваться для трансформации портфеля решений под потребности заказчика», – отметила Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса и инновациям Merlion.