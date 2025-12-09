I-Sys выпустила новую версию DocTrix Platform

Компания I-Sys продолжает совершенствовать свой флагманский продукт – low-code-платформу для автоматизации бизнес-процессов DocTrix Platform. В релизе 1.8.4.2, вышедшем в конце ноября, появилось множество новых возможностей.

Главными новшествами платформы стали: поддержка работы с «АльтерОфис», обновление интерфейса модуля «DocTrix Хранилище документов», улучшение поддержки офлайн-работы и возможностей совместной работы над статическим контентом.

Теперь DocTrix совместим с ещё одним российским решением – «АльтерОфис». Для заказчиков, которые уже пользуются данным офисным пакетом, доступна единая среда для хранения и совместной работы с документами.

Шаринг библиотек позволяет упростить управление доступом к большой группе документов и более эффективно организовывать хранилища.

Стили интерфейса делают DocTrix более похожим на зарубежные аналоги, что упрощает освоение платформы пользователями и работу с библиотеками документов.

Быстрые действия также ориентированы на повышение эргономики удобства работы с файлами. Это является некоторым стандартом для решений подобного класса.

Редактирование HTML в формате rich text обеспечивает адаптивность стилизации контента даже при отсутствии продвинутых навыков программирования.

Блокировка/разблокировка страниц в редакторе форм и функциональной странице исключает конфликты при параллельном редактировании, обеспечивая сохранность информации и наглядность статуса правки.

Автосохранение поисковых фильтров позволяет экономить время, поскольку нет необходимости каждый раз заново формировать одни и те же запросы. Использование этой функциональности упрощает процесс анализа данных, делая его более эффективным и менее трудозатратным.