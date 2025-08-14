«АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux

Компания «АЛМИ Партнер» и «Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость офисного пакета «АльтерОфис 2025» с ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«АльтерОфис 2025» — флагманский продукт «АЛМИ Партнер», включенный в реестр российского ПО и соответствующий государственным стандартам безопасности. Офисный пакет обладает интуитивно понятным интерфейсом, поддерживает все популярные форматы документов (ODF, DOCX, XLSX, PPTX) и интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру.

«Пользователи получают полностью валидированную связку, которая обеспечивает не только стабильную работу офисных приложений, но и соответствие строгим требованиям информационной безопасности. Теперь организации могут уверенно внедрять наш офисный пакет в инфраструктуру на базе Astra Linux, сохраняя привычный функционал, включая работу с документами, таблицами, презентациями и почтой. Это особенно важно для госсектора и корпоративных заказчиков, которые выбирают российское ПО как основу для цифровой трансформации. Мы видим растущий спрос на такие комплексные решения и продолжим развивать интеграции с ключевыми отечественными платформами», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Наше партнерство укрепляет линейку совместимых отечественных решений для корпоративного сектора, создавая основу для полноценных цифровых рабочих мест на базе российского ПО. Результатом совместной работы по интеграции «АльтерОфис 2025» с нашими продуктами стала готовая альтернатива зарубежным офисным пакетам, полностью соответствующая требованиям регуляторов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».