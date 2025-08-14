Разделы

ПО Софт
|

«АльтерОфис 2025» успешно протестирован на Astra Linux

Компания «АЛМИ Партнер» и «Группа Астра» завершили комплексные испытания, подтвердившие полную совместимость офисного пакета «АльтерОфис 2025» с ОС Astra Linux версий 1.7 и 1.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«АльтерОфис 2025» — флагманский продукт «АЛМИ Партнер», включенный в реестр российского ПО и соответствующий государственным стандартам безопасности. Офисный пакет обладает интуитивно понятным интерфейсом, поддерживает все популярные форматы документов (ODF, DOCX, XLSX, PPTX) и интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру.

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно
ИТ в банках

«Пользователи получают полностью валидированную связку, которая обеспечивает не только стабильную работу офисных приложений, но и соответствие строгим требованиям информационной безопасности. Теперь организации могут уверенно внедрять наш офисный пакет в инфраструктуру на базе Astra Linux, сохраняя привычный функционал, включая работу с документами, таблицами, презентациями и почтой. Это особенно важно для госсектора и корпоративных заказчиков, которые выбирают российское ПО как основу для цифровой трансформации. Мы видим растущий спрос на такие комплексные решения и продолжим развивать интеграции с ключевыми отечественными платформами», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Наше партнерство укрепляет линейку совместимых отечественных решений для корпоративного сектора, создавая основу для полноценных цифровых рабочих мест на базе российского ПО. Результатом совместной работы по интеграции «АльтерОфис 2025» с нашими продуктами стала готовая альтернатива зарубежным офисным пакетам, полностью соответствующая требованиям регуляторов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще