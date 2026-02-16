«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026»

«АЛМИ Партнер» анонсировала «АльтерОфис Веб 2026».В основу обновлений легла обратная связь от пользователей и стратегия вендора, нацеленная на улучшение пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Менеджер продукта Денис Хохлов рассказал о проблемах интерфейса, с которыми сталкиваются большинство пользователей отечественного ПО, и о том, как компания «АЛМИ Партнер» решила их в новой версии офисного пакета «АльтерОфис Веб 2026». Эксперт также подсветил, что сейчас идет активная работа над обновлением десктопной версии «АльтерОфис». Ее представят в ближайшее время.

От дизайна и UX напрямую зависят бизнес-показатели и восприятие продукта. Качество графического интерфейса это один из ключевых факторов эффективности: удобный и продуманный GUI ускоряет работу пользователей, уменьшает количество ошибок, повышает продуктивность, успешность внедрений и окупаемость ИТ-инвестиций.

Обновленный пакет «АльтерОфис Веб» построен на обратной связи от пользователей и решает ключевые задачи бизнеса – от безопасного обмена файлами до автоматизации рутины. Новая версия получила более удобный интерфейс, возможность оперативной совместной работы в корпоративном облаке, а также интеграции с популярными хранилищами. Улучшено администрирование, обновлены инсталлятор и значительно расширена документация пользователя и администратора для упрощения освоения системы. Исправлены ошибки с открытием файлов, вставкой изображений и поиском в таблицах.

Одно из наиболее важных обновлений — интерфейс. Переработан профиль пользователя, журнал событий, авторизация и работа с версиями файлов. Добавлены быстрый ввод имени документа и кнопка «Журнал общего доступа». Благодаря улучшениям производительности сервиса под высокой нагрузкой, удалось повысить отзывчивость и стабильность работы при одновременной работе большого числа пользователей. Обновлены процедуры резервного копирования и восстановления, а также инсталлятор продукта с возможностью гибкой настройки времени запуска фоновых заданий.

Добавлена возможность организации федеративного доступа к файлохранилищу. Теперь несколько инсталляций «АльтерОфис Веб» из разных компаний или филиалов связываются в единую сеть. Пользователи обмениваются файлами и редактируют документы совместно, как будто все на одном сервере.

Добавлена поддержка S3-совместимых хранилищ. Это дает администраторам гибкость в выборе инфраструктуры для хранения данных, позволяя использовать популярное производительное решение с открытым исходным кодом для повышения масштабируемости и отказоустойчивости.

Кроме того, есть возможность интеграции с FreeIPA и «Ред АДМ»: учетные записи и политики безопасности синхронизируются автоматически. Это важная функция для компаний, которые активно работают над импортозамещением и уже переходят с MS ActiveDirectory.

В веб-редакторах текста, таблиц и презентаций реализована поддержка макросов на Python. Это позволяет автоматизировать рутинные задачи и создать сложные сценарии работы с документами.

«Мы видим, что компании продолжают активно переходить на отечественное ПО. Одними из главных критериев при этом остаются простота использования, функциональность российских программ и удобный интерфейс. Новый "АльтерОфис Веб 2026" решает эти задачи: федеративный доступ объединяет команды, макросы ускоряют рутину, а интерфейс знаком всем. Мы учли пожелания клиентов и сделали переход бесшовным — теперь веб-офис работает как единый организм даже в распределенных структурах», — сказал Денис Хохлов, менеджер по продуктам «АльтерОС» и «АльтерОфис», компания «АЛМИ Партнер».