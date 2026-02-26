Разделы

Вышел пакет обновлений операционной системы «АльтерОС»

Компания «АЛМИ Партнер» представила пакет обновлений операционной системы «АльтерОС», который устраняет уязвимости в веб-фреймворках, языковых рантаймах и сетевых сервисах, включая Python, Django, tar, libpng, libpq, tinyproxy, yarnpkg и контейнерные среды. Теперь риски от известных уязвимостей минимальны как для серверов, так и для пользовательских сценариев. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Обновлены инструменты мониторинга и администрирования (Zabbix, sos), сетевые и V*N-компоненты, маршрутизация. Улучшена работа IPsec, повышена стабильность сервисов в защищенных конфигурациях. Это необходимо для бизнеса с жесткими требованиями к сети.

Добавлена поддержка Python 3.13, расширены инструменты сборки и CI/CD, обновлена экосистема Rust. Это обеспечивает актуальную и предсказуемую среду для разработки прикладного и системного ПО.

Реализованы новые возможности для научных, инженерных и высокопроизводительных вычислений. Обновлены контейнерные среды, Globus Toolkit, библиотеки ГИС и визуализации. Добавлены свежие версии популярных приложений, включая веб-браузеры, почтовые клиенты и мультимедийные инструменты.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

«Обновление "АльтерОС" — это стратегический шаг к полной защите критической инфраструктуры. Мы исправили уязвимости в ключевых компонентах и сетевых сервисах. В условиях распространенности киберугроз это минимизирует риски, ускоряет разработку и обеспечивает бесперебойную работу в корпоративных, промышленных и научных средах. Российский бизнес получает надежную ОС, готовую к современным вызовам и новым угрозам», — сказал Станислав Орлов, технический директор «АЛМИ Партнер».

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

