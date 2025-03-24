«КриптоАРМ» совместим с «АльтерОС 2025»

Компания «Цифровые технологии» совместно со специалистами «АЛМИ Партнер» завершили тестирование программ для электронной подписи и шифрования «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ» ГОСТ в среде отечественной операционной системы «АльтерОС 2025». По итогам тестирования компании подписали сертификаты совместимости ПО «КриптоАРМ» с ОС «АльтерОС». Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ Партнер».

«КриптоАРМ» — это программа для электронной подписи и шифрования файлов со встроенным почтовым клиентом. Применяется для юридически значимого электронного документооборота с коммерческими и государственными организациями и для защищенного обмена конфиденциальными данными по электронной почте.

«КриптоАРМ» ГОСТ — сертифицированное ФСБ России средство электронной подписи и шифрования. Применяется в государственных информационных системах, в системах персональных данных для работы с сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи. «КриптоАРМ» ГОСТ версии 3 сертифицирован в составе СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 по классам КС1 и КС2.

«АльтерОС 2025» — обновленная версия операционной системы «АльтерОС», более производительная с новым ядром 6.6, улучшенный дизайн Cinnamon для всех элементов интерфейса, более быстрая загрузка системы и администрирование, а также усиленная защита данных благодаря обновленной криптографической библиотеке openssl и системе принудительного контроля доступа SELinux.

«АльтерОС» предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 3801 (приказ Минцифры России от 15 августа 2017 г. №421).

«У "АльтерОС" привычный интерфейс, знакомый многим пользователям, среди которых есть и большое число пользователей программ "КриптоАРМ". А в версии 2025 он стал еще удобнее и быстрее. Хочу отметить коллег из "АЛМИ Партнер", они делают все по максимуму, чтобы на "АльтерОС" был представлен полный набор привычных программы и утилит», — отметил директор компании «Цифровые технологии» Михаил Герасимов.

«В ходе тестирования мы убедились, что программы "КриптоАРМ" и "КриптоАРМ" ГОСТ обеспечивают высокий уровень защиты данных при использовании с "АльтерОС". Это особенно важно в условиях растущих угроз кибербезопасности. Подписанные сертификаты совместимости гарантируют соответствие продуктов стандартам качества. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет развитию безопасных информационных технологий», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами компании «АЛМИ Партнер».