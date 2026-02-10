«АЛМИ Партнер» и «НИП-Информатика» подтвердили совместимость своих продуктов

Компании «АЛМИ Партнер» и «НИП-Информатика» успешно завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» с ПО для геотехнических расчетов SiO 2D. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных доработок. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Совместимость подтверждает полноценную поддержку всех функций SiO 2D в среде «АльтерОС», включая моделирование, расчеты и анализ результатов. Для пользователей это гарантирует стабильную работу на отечественной платформе с высоким уровнем производительности, а также соответствующую требованиям законодательства и стандартам информационной безопасности.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО и сертифицированная ФСТЭК России. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

SiO 2D — программное обеспечение для геотехнических расчетов методом конечных элементов. SiO 2D позволяет вычислять напряжения и деформации в грунтовых массивах с учетом физической нелинейности и стадийности возведения объектов, определять внутренние усилия в конструктивных элементах, производить расчеты стационарной фильтрации поровой жидкости, оценивать коэффициенты запаса устойчивости склонов, откосов, бортов котлованов и выполнять расчеты фильтрационной консолидации. Программа SiO 2D сертифицирована, верифицирована и включена в реестр российского ПО, запись №21183 от 30 января 2024 г.

«Стабильная работа SiO 2D в "АльтерОС" подтверждена испытаниями, что позволяет с высокой степенью надежности использовать данное решение в корпоративных и государственных системах. Теперь компании, которые выполняют расчеты в области геотехники и гидротехники, могут использовать исключительно отечественные решения. Реализация проектов на полностью российской платформе дает возможность избежать зависимости от зарубежного программного обеспечения. Это особенно важно при проектировании объектов критической инфраструктуры», — отметил Сергей Воронков, начальник отделения «Расчеты в строительстве» компании «НИП-Информатика».

«Такая совместимость открывает путь к единой экосистеме российского ПО для строительства: от базовых до узкоспециализированных расчетов. Это позволит компаниям масштабировать проекты на отечественной базе, интегрируя новые инструменты без потерь в эффективности и безопасности», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор «АЛМИ Партнер».