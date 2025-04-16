Операционная система «АльтерОС» совместима с серверным оборудованием Sitronics Group

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, и Sitronics Group подтвердили совместимость сервера Sitronics SRH2221 v5 с операционной системой «АльтерОС». По результатам комплексных испытаний, включающих тестирование стабильности работы, производительности и безопасности, подписан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«АльтерОС» — российская операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. Обновленная версия «АльтерОС 2025» отличается повышенной производительностью, улучшенным интерфейсом Cinnamon, обновленной криптографической библиотекой OpenSSL и оптимизированным пакетным менеджером DNF. Система демонстрирует низкие требования к аппаратным ресурсам, сохраняя высокую эффективность даже на устаревшем оборудовании. «АльтерОС» совместима с широким спектром программных продуктов и оборудования, поддерживает работу большинства современных периферийных устройств и внесена в Единый реестр российского ПО.

Сервер Sitronics SRH2221 v5 представляет собой высокопроизводительное решение для задач виртуализации, облачных вычислений и обработки больших данных. Оборудование соответствует требованиям для участия в госзакупках (44-ФЗ и 223-ФЗ) и включено в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Испытания подтвердили стабильную работу «АльтерОС» на сервере Sitronics SRH2221 v5, включая корректное выполнение всех функций операционной системы и бесперебойную работу оборудования под нагрузкой.

«Совместимость с оборудованием Sitronics Group расширяет возможности наших клиентов в построении надежных ИТ-инфраструктур на базе российских технологий. Мы видим растущий спрос на такие решения, особенно со стороны госсектора и компаний, которые являются операторами КИИ и активно переходят на доверенные платформы. Наши совместные усилия позволяют предложить рынку не просто альтернативу зарубежным продуктам, а конкурентоспособное решение с гарантией безопасности и поддержки», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Клиенты сегодня ищут не просто серверы, а готовые платформы с оптимизированным ПО. Совместные тесты показали, что "АльтерОС" эффективно использует ресурсы нашего оборудования, включая возможности энергосбережения и управления нагрузкой. Это открывает новые перспективы для внедрения у заказчиков, которым важны как производительность, так и соответствие требованиям регуляторов», — отметил Александр Трохин, вице-президент по аппаратным решениям Sitronics Group.