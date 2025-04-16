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Ситроникс SRH серия серверов



16.04.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с серверным оборудованием Sitronics Group 2
13.01.2022 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1 2
20.12.2021 Серверы Sitronics Group совместимы с российским ПО для СХД Baum Storage AI 1
01.11.2021 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group и «Ред ОС» 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Ситроникс SRH и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1325 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 5
Baum - Baum Inform - Баум НПО - СК-СХД 31 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 173 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Lampyris - Лампирис 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 1
Ред Софт - Red Soft 766 1
Huawei 3992 1
Intel Corporation 12269 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
Базальт СПО - BaseALT 683 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 3
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2695 1
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Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1176 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2061 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1146 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1504 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 17 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1012 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 195 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1695 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 57 1
Кнопка SOS 51 1
Baum Storage - СХД.Баум 10 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 413 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
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