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Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения

Sitronics Group (входит в АФК «Система») продемонстрировала собственные российские серверы двух моделей на процессорах «Эльбрус» и х86-архитектуры, а также умные часы для безопасности сотрудников промышленных предприятий.

В первой линейке производимого ИТ-оборудования в России – серверы х86-архитектуры. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров являются наиболее распространенными.

Представляемая на выставке модель сервера SIT SRH2221 v5 предназначена для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления. Модель обладает высокой плотностью развёртывания с низкими операционными затратами. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствует снижению общих расходов. Полный цикл производства серверов осуществляется на новосибирском заводе «Лампирис».

Также компания ведет разработку решений на базе российских процессоров «Эльбрус». Прототип представляемого стоечного сервера SIT SRЕ2408 содержит четыре восьмиядерных процессора с частотой до 1300 МГц. Сервер поддерживает отечественное программное обеспечение: Astra Linux, «Альт сервер», ОПО «Эльбрус».

Интерес у гостей выставки вызвала еще одна собственная разработка компании умные часы — это носимые устройства, с помощью которых можно отслеживать местоположение и состояние здоровья сотрудников предприятия, обеспечивая их безопасность. С помощью умных часов можно отслеживать уровень содержания опасных газов, температуру тела, пульс, осуществлять оперативную обратную связь (кнопка SOS), передавать задания сотрудникам и контролировать их исполнение. Решение разработано для промышленных, добывающих и строительных предприятий. Система состоит из веб-платформы, серверной платформы, сети маяков и носимых устройств (трекеров и умных часов).

«Наша компания запустила собственное производство ИТ-оборудования в России. Мы видим большой потенциал в этом направлении. Sitronics Group рассчитывает выпускать до 30 тыс. единиц оборудования в год как для предприятий, инвестирующих в цифровую трансформацию, так и для государственного сектора, перед которым стоит задача импортозамещения», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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