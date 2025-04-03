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Гундин Павел



03.04.2025 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform 1
20.12.2021 Серверы Sitronics Group совместимы с российским ПО для СХД Baum Storage AI 1
02.07.2019 «Техносерв» и Aquarius объявили о расширении сотрудничества 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гундин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО 28 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11870 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9536 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 1
Baum Storage - СХД.Баум 9 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 995 1
Linux OS 10123 1
Ситроникс SRH - серия серверов 5 1
Хайруллов Руслан 5 1
Пожидаев Николай 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 2
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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