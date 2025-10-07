Разделы

Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС»

Версию мессенджера Max для Linux можно устанавливать на устройствах, работающих под управлением операционной системы «АльтерОС». Пользователи получают полный доступ ко всем функциям приложения: мгновенным сообщениям, голосовым и видеозвонкам, работе с файлами и групповым чатам. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Специалисты компании «АЛМИ Партнер» провели ряд тестов и подтвердили штатное функционирование Max на «АльтерОС». Работа мессенджера в среде «АльтерОС» открывает дополнительные возможности для государственных и корпоративных заказчиков, которые делают ставку на использование отечественных решений в области коммуникаций и информационной безопасности.

«Интерес к отечественным решениям для коммуникации заметно растет, и это закономерно: бизнес и государственный сектор стремятся к технологической независимости. Мы считаем важным, чтобы у пользователей были удобные и безопасные инструменты связи, созданные в России и адаптированные под отечественные операционные системы. Возможность использовать мессенджер Max вместе с "АльтерОС" показывает, что российская ИТ-инфраструктура развивается комплексно и способна обеспечить полный набор сервисов», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

«АльтерОС» включена в реестр отечественного программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК и применяется в корпоративном и государственном секторах.

