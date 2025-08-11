Разделы

Операционная система «АльтерОС» совместима с программным комплексом «Энергосфера 9»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Прософт-Системы» подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» с программным комплексом «Энергосфера 9». По результатам серии тестовых испытаний стороны зафиксировали корректную работу решений и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

После тестирования на совместимость комплексное решение «АльтерОС» и «ПК Энергосфера 9» доступно для внедрения в действующие и новые системы учета. Оба продукта включены в Единый реестр российского ПО. Это позволяет предприятиям топливно-энергетического комплекса и промышленным компаниям использовать отечественное программное обеспечение для автоматизации учета энергоресурсов без рисков для технологических процессов.

«АльтерОС» — российская операционная система, соответствующая всем установленным в России стандартам и представляющая собой комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами.

ПК «Энергосфера 9» предназначен для создания автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого и технического учета электроэнергии, тепла, воды и других ресурсов. Комплекс обеспечивает работу ранее внедренных и вновь создаваемых АИИС с использованием отечественного программного обеспечения. Для эффективного применения АИИС на объектах «зеленой» энергетики разработан модуль прогноза генерации ветряных электростанций (ВЭС) с применением методов искусственного интеллекта.

цифровизация

«Совместное использование наших продуктов упрощает переход на отечественное ПО, снижает затраты на внедрение и повышает надежность систем. Заказчики получают готовое решение для учета энергоресурсов, соответствующее требованиям Минэнерго и Минпромторга. Для промышленных предприятий это означает не только соответствие регуляторным нормам, но и долгосрочную технологическую устойчивость», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Совместимость "АльтерОС" с ПК "Энергосфера 9" – важный шаг в развитии импортонезависимых решений для критической инфраструктуры. Это особенно актуально для предприятий ТЭК, которые стремятся минимизировать зависимость от иностранного ПО без потери функциональности», — отметил Алексей Дымшаков, заместитель генерального директора по автоматизации энергосистем компании «Прософт-Системы».

