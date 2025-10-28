Операционная система «АльтерОС» совместима с геоинформационной системой «Панорама»

Компании «АЛМИ Партнер» и Конструкторское бюро «Панорама» подтвердили корректную совместную работу операционной системы «АльтерОС» и геоинформационной системы «Панорама х64». По результатам тестовых испытаний стороны подписали сертификат, официально закрепляющий интеграцию продуктов. Это позволяет пользователям применять продукты компаний в единой ИТ-инфраструктуре без дополнительных проверок. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Все функции ГИС «Панорама х64» стабильно работают под управлением «АльтерОС», включая создание и редактирование цифровых карт, обработку данных дистанционного зондирования Земли, выполнение измерений, построение 3D-моделей и подготовку графических документов. Совместное использование решений расширяет возможности российских организаций в сфере геоинформатики, картографии и кадастра, обеспечивая им надежную и безопасную платформу для работы с пространственными данными.

«АльтерОС» — сертифицированная российская операционная система на базе Linux, соответствующая требованиям информационной безопасности. Она поддерживает отечественное и зарубежное программное обеспечение, демонстрирует высокую производительность даже на маломощных компьютерах и обладает инструментами администрирования.

«Панорама х64» — универсальная геоинформационная система, предназначенная для накопления, обработки и визуализации данных с геопространственной привязкой. Решение включает инструменты для работы с векторными и растровыми картами, выполнения сложных расчетов, моделирования территорий и создания 3D-объектов. Система применяется в картографии, землеустройстве, геодезии, мониторинге чрезвычайных ситуаций и других отраслях.

«Совместимость с решением "Панорама" подтверждает, что российские ОС готовы к работе с профессиональными геоинформационными системами. Это не только укрепляет технологический суверенитет, но и позволяет государственным и коммерческим организациям использовать современные геоинформационные технологии на полностью российском программном стеке», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Интеграция с "АльтерОС" расширяет возможности нашей геоинформационной системы, делая ее доступной для большего количества пользователей. Клиенты получают надежную и безопасную платформу для работы с пространственными данными. Это особенно важно в условиях роста спроса на отечественные ИТ-решения в сфере картографии и пространственного анализа», — сказал Роман Демиденко, начальник службы технической поддержки Конструкторского бюро «Панорама».