Подтверждена совместимость компьютерного оборудования «Интехпро» с операционной системой «АльтерОС»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Интехпро» завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» на базе линейки продуктов ТМ Realintechpro. Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных доработок. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Совместимость продукции компании «Интехпро» с операционной системой «АльтерОС» способствует ускорению перехода российских компаний на отечественные решения без потери функциональности, а также обеспечивает соблюдение требований государственных и отраслевых стандартов безопасности информации и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса. В тестировании участвовали моноблоки Realintechpro MB Prof, системные блоки Realintechpro PC Standard и неттопы Realintechpro PC Slim.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО и сертифицированная ФСТЭК России. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Моноблок Realintechpro MB Prof обеспечивает оптимальную производительность и экономию рабочего пространства, объединяя все необходимые функции персонального компьютера в одном устройстве.

Системный блок Realintechpro PC Standard обеспечивает работу даже с ресурсоемкими задачами. Предусматривает линейку конфигураций с высокопроизводительными ЦП и видеокартами.

Неттоп Realintechpro PC Slim — решение в компактном корпусе для оснащения рабочего места, где одинаковы важны эргономичность и эффективность работы.

«Пользователи заинтересованы в быстром переходе на безопасные и функциональные отечественные платформы, и мы стремимся обеспечить такую возможность. Совместимость операционной системы "АльтерОС" с оборудованием "Интехпро" — это стратегический шаг к построению единой, гибкой и надежной экосистемы отечественного ПО и аппаратных решений. Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам перейти на полностью российские решения без опасений потерять в производительности или функциональности, что ускоряет внедрение современных технологий и поддерживает тенденции импортозамещения в России. В будущем успешными будут те компании и продукты, которые умеют эффективно взаимодействовать и предоставлять комплексные решения», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Для нас очень важно, чтобы наша техника корректно работала с ведущим отечественным ПО. Подтверждение полной совместимости линейки продуктов Intech Pro и ТМ Realintechpro с операционной системой "АльтерОС" — это гарантия того, что пользователи получают качественные и безопасные решения. Наше сотрудничество с "АЛМИ Партнер" позволяет значительно расширить целевую аудиторию и обеспечить высокую востребованность совместных решений на рынке», — сказала Катерина Лосева, руководитель коммерческого отдела ООО «Интехпро».