Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер».

Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практического опыта, потребностей, особенностей и приоритетов российского рынка. Предназначена для моделирования проектов и портфелей проектов, оптимизации планов их реализации с учетом всех имеющихся ограничений и неопределенностей, ведения учета и анализа исполнения проектов. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, номера 2855, 2861, 9578, 9579.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована во ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Одна из основных целей нашей компании - предложить заказчику оптимальную среду для решения его задач. Мы делаем большой упор на расширение списка совместимостей, что позволяет нам предлагать импортонезависимые решения для разных областей. Совместимость с ПО для управления проектами Spider Project дает возможность принимать обоснованные и проверенные решения, исполнять проекты быстрее, качественнее и с меньшими затратами, а также всегда иметь самую полную и разнообразную информацию о реализуемых проектах. Группа компаний «Алми» открыта к сотрудничеству со всеми российскими разработчиками с целью развития ИТ-отрасли и укрепления технологического суверенитета страны».

***

Группа компаний «Алми» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает услуги в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО и решениях в области цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель российской ОС Astra Linux выйдет на биржу

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Крупнейший инфраструктурный оператор России мигрирует на отечественный Linux и СУБД PostgreSPL

Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские

У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора»

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших поставщиков решений для импортозамещения и карту рынка

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще