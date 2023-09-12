Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители компании «Алми-партнер».

Spider Project - интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учетом большого практического опыта, потребностей, особенностей и приоритетов российского рынка. Предназначена для моделирования проектов и портфелей проектов, оптимизации планов их реализации с учетом всех имеющихся ограничений и неопределенностей, ведения учета и анализа исполнения проектов. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, номера 2855, 2861, 9578, 9579.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована во ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми»: «Одна из основных целей нашей компании - предложить заказчику оптимальную среду для решения его задач. Мы делаем большой упор на расширение списка совместимостей, что позволяет нам предлагать импортонезависимые решения для разных областей. Совместимость с ПО для управления проектами Spider Project дает возможность принимать обоснованные и проверенные решения, исполнять проекты быстрее, качественнее и с меньшими затратами, а также всегда иметь самую полную и разнообразную информацию о реализуемых проектах. Группа компаний «Алми» открыта к сотрудничеству со всеми российскими разработчиками с целью развития ИТ-отрасли и укрепления технологического суверенитета страны».

***

Группа компаний «Алми» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает услуги в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО и решениях в области цифровой трансформации.