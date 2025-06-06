«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning

«АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет подписали трехстороннее соглашение о партнерстве. Его основная цель — создание и продвижение конкурентоспособного программного обеспечения для сферы электронного обучения. Партнеры объединят технологическую экспертизу, педагогические методики и рыночные возможности. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«АЛМИ Партнер» — разработчик общесистемного и прикладного российского ПО. Все продукты компании включены в Единый реестр российского программного обеспечения, а флагманские еще имеют сертификат ФСТЭК.

«Спринтерра» — российская ИТ-компания, специализирующаяся на цифровых образовательных платформах. Ее решения, включая приложение TriD, разработаны с использованием наиболее передовых технологий, включая ИИ.

Мининский университет — педагогический вуз. В его структуру входят 10 факультетов, 31 кафедра, 13 научных лабораторий и Технопарк универсальных педагогических компетенций и «Кванториум».

Трехстороннее соглашение предусматривает совместную работу над функционалом приложения, его тестирование в образовательной среде и коммерциализацию.

«Спринтерра» отвечает за развитие и адаптацию решения под нужды образовательного рынка. Университет предоставит экспертизу в области e-Learning, поможет протестировать продукт и внедрит его в учебный процесс. «АЛМИ Партнер» обеспечит интеграцию ПО и его вывод на рынок.

«Это не просто партнерство, а синергия технологий и педагогики. Мы объединяем опыт в разработке цифровых решений с академическими знаниями Мининского университета и рыночной экспертизой "АЛМИ Партнер". Вместе мы сможем создать продукт, который не только отвечает текущим запросам образовательного сектора, но и формирует новые стандарты цифрового обучения», — сказал Роман Паршин, генеральный директор «Спринтерры».

«Сотрудничество с ИТ-компаниями дает нам возможность напрямую влиять на развитие e-Learning-решений, которые потом будут использоваться в учебном процессе. Это не только повысит качество образования, но и позволит студентам и преподавателям сразу работать с современными инструментами», — отметил Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета.

«Рынок образовательных технологий быстро растет, и здесь важно предлагать безопасные, соответствующие госстандартам решения. Наш опыт в разработке сертифицированного ПО поможет сделать продукт востребованным как в вузах, так и в корпоративном секторе», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».