Индексная книга (каталог) CNews*
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НГПУ им. К. Минина Мининский университет Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 10
НГПУ им. К. Минина и организации, системы, технологии, персоны:
|Docker - Платформа распределённых приложений 537 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
|InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
|Сдобняков Виктор 3 3
|Лебедев Михаил 72 2
|Долгов Антон 20 1
|Паршин Роман 5 1
|Очеретина Ольга 1 1
|Харченко Денис 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165492 3
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3565 2
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.