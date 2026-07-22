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НГПУ им. К. Минина Мининский университет Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели 2
06.06.2025 «АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning 2
28.05.2025 «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета 4
20.09.2023 Ольга Очеретина стала PR-директором международного ИТ-интегратора «Первый бит» 1
07.06.2012 Нижегородский государственный педагогический университет сменил СЭД 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

НГПУ им. К. Минина и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Yandex - Яндекс 9166 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2397 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 968 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 68 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5638 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1556 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3168 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7880 1
Web development - Веб-разработка 312 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1195 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 208 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2892 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6531 1
DevOps - Development и Operations 1227 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2252 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 560 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2681 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11749 1
Docker - Платформа распределённых приложений 537 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3565 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 5
Образование в России 2780 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 2
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Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 1
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НГПУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный педагогический университет - 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 645 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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