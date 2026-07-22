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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сдобняков Виктор

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Artezio научит будущих DevOps-инженеров разворачивать ИИ-модели 1
06.06.2025 «АЛМИ Партнер», «Спринтерра» и Мининский университет объединяют усилия для развития e-Learning 1
28.05.2025 «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сдобняков Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5638 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2252 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2681 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 2
Образование в России 2780 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
НГПУ им. К. Минина - Мининский университет - Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 5 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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