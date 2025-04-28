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«АЛМИ Партнер»: до трети госзакупок отменяют из-за ошибок в техническом задании

К началу 2025 г. около трети госзакупок, проводимых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, были отменены по причине допущенных ошибок в техническом задании (ТЗ). Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«По итогам 2024 г. до 30% госзакупок по стандартам 44-ФЗ и 223-ФЗ были отменены по причине допущенных ошибок в ТЗ. Основными причинами стали дискриминация и неясные требования в техническом задании», — отметил Артур Меликсетян, руководитель отдела по работе с клиентами «АЛМИ Партнер».

В целом, по словам эксперта, госзаказчики часто сталкиваются с проблемами при закупке программных продуктов, что приводит к срыву сроков, судебным спорам, приобретению несоответствующего ПО или даже отмене закупки. Артур Меликсетян подробно остановился на распространенных ошибках, которые допускают заказчики при проведении закупок, а также отметил способы, при помощи которых можно избежать проблем.

Что касается непосредственно ошибок при формировании технического задания, то к наиболее распространенным относятся избыточные или нереалистичные требования, отсутствие ссылок на ГОСТы и стандарты, а также использование формулировок, отсылающих к конкретным брендам, что нарушает принцип конкуренции.

Относительно того, как минимизировать указанные ошибки, Артур Меликсетян отметил, что в ТЗ нужно четко формулировать функциональные, технические, нормативные требования, указывать конкретные ГОСТы и иные стандарты соответствующих регуляторов (ФСТЭК, ФСБ и др.), а также использовать в ТЗ обезличенные формулировки, без отсылок к продуктам конкретных вендоров.

Эксперт «АЛМИ Партнер» указал на то, что в целом со стороны регуляторов растет внимание именно к корректности ТЗ при реализации тендеров. При этом, если ТЗ составлено правильно, это помимо отсутствия вопросов со стороны надзорных органов, приводит к тому, что в среднем на участие в закупке подается больше заявок.

Соответственно, увеличивается конкуренция и снижается финальная стоимость контракта. Сэкономленные средства — это дополнительные возможности для заказчика в рамках ограниченного бюджета.

Говоря о других распространенных проблемах, которые возникают у госзаказчиков при проведении закупок, Артур Меликсетян также рассказал об ошибках при выборе способа закупки, ошибках в документации, в частности, несоответствии требованиям импортозамещения, ошибках при оценке заявок, а также о тех вопросах, которые могут возникнуть у заказчика после заключения контракта.

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