Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS

Компании «ДАКОМ М» и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость и корректность работы облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS. На основании результатов тестовых испытаний выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ».

Облачная платформа SpaceVM позволяет развернуть полноценное частное облако в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM является полнофункциональным российским аналогом систем серверной виртуализации иностранного производства.

AlterOS — линейка дистрибутивов для серверов, рабочих станций и тонких клиентов. Операционная система внесена в Единый реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и соответствует государственным стандартам. AlterOS предназначена для работы не только с отечественным, но и с зарубежным программным обеспечением.

AlterOS имеет сертификат ФСТЭК №4393 и соответствует требованиям доверия к ОС (профиль защиты ОС ИТ.ОС.А4.ПЗ). Облачная платформа SpaceVM полностью совместима с сертифицированным ФСТЭК средством защиты информации vGate R2 версии 4.9, что позволяет применять данные продукты для организации защиты информации при создании информационных систем и аттестации ГИС до 1 класса защищенности включительно, ИСПДн до первого уровня защищенности персональных данных включительно, КИИ до первой категории значимости включительно, а также АС до класса защищенности 1Г включительно.

«ДАКОМ М» выражает уверенность в том, что подтвержденная совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS открывает новые возможности для цифровизации различных сфер деятельности. Эти решения могут стать мощным инструментом для использования на объектах критической информационной инфраструктуры, тем самым усиливая независимость предприятий в сфере информационных технологий», – сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М».

«Применение SpaceVM и AlterOS снижает зависимость от иностранных поставщиков, что в итоге способствует укреплению цифрового суверенитета страны. Это особенно важно в контексте обеспечения информационной безопасности и устойчивости критической информационной инфраструктуры», - отметил Дмитрий Сорокин, директор по развитию бизнеса AlterSoft российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner («АЛМИ Партнер»).

Совместное использование SpaceVM и AlterOS позволяет решать многие задачи: создание виртуальной среды для тестирования и разработки образовательного контента, виртуализация рабочих станций медицинского персонала, разработка и тестирование медицинского программного обеспечения, виртуализация серверов для обработки финансовых транзакций, создание облачной инфраструктуры для хранения и обработки финансовых данных, разработка и тестирование ПО для финансового анализа и отчетности и другие направления.

Совместимость продуктов SpaceVM и AlterOS также позволяет реализовывать проекты для госсектора: виртуализация серверов для обеспечения работы ГИС, создание защищенных виртуальных сред для обработки конфиденциальной информации, разработка и тестирование программного обеспечения для автоматизации государственных процессов.

Производственные предприятия также могут использовать продукты SpaceVM и AlterOS, например, для виртуализации рабочих станций инженеров и технических специалистов или для разработки и тестирования программного обеспечения для управления производственными процессами.

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Группа компаний АЛМИ основана в 2001 г. и предлагает собственные разработки как альтернативу зарубежным ИТ-решениям. Экосистема продуктов включается в себя операционную систему (ОС) AlterOS, офисный пакет AlterOffice, систему управления проектами ALMI Project Server и сервер совместной работы и управления контентом. Продукты компании соответствуют всем установленным в России стандартам и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Компания «АЛМИ Партнер» является членом ассоциации «Руссофт» с 2020 г.