«АЛМИ Партнер» выпустил новую версию AlterOS

Компания «АЛМИ Партнер» вывела на рынок новую версию операционной системы - AlterOS 2025. В рамках обновления разработчик произвел более 100 изменений, направленных на повышение производительности, удобства использования и безопасности программного продукта. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Команда «АЛМИ Партнер», в которую входят специалисты с экспертизой и опытом создания и развития программных продуктов, подготовила масштабное обновление AlterOS в достаточно сжатые сроки: чуть менее чем за год. Новая версия получила внутренний индекс 9, продолжив линейку ранее выпущенных. В подготовке новой версии продукта на разных стадиях принимали участие около 100 сотрудников компании.

Ядро и основные библиотеки AlterOS 2025 были оптимизированы для работы с новым оборудованием и программными продуктами. Это обеспечивает быстрое и стабильное функционирование системы.

Обновление пользовательского окружения Cinnamon отличают повышенная производительность и улучшенный дизайн.

Обновленная криптографическая библиотека OpenSSL обеспечивает защищенный доступ к интернет-ресурсам. Система принудительного контроля доступа SELinux предлагает расширенные возможности безопасности и улучшенную совместимость.

Обновление пакетного менеджера DNF и системы управления службами Systemd позволяет сократить время загрузки системы и облегчить администрирование.

Предустановка утилиты для сбора диагностической информации alteros-dump-log ускоряет процесс поиска и устранения неполадок. Предустановка утилиты для работы с доменом в конфигурациях с графическим окружением упрощает управление учетными записями и политиками безопасности.

Предустановка сертификатов Минцифры России обеспечивает интеграцию с государственными системами и соответствие требованиям кибербезопасности. Обновление тем оформления рабочего стола делает интерфейс системы более удобным для пользователя.

AlterOS - сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения прикладных задач и интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Система включена в Реестр отечественного программного обеспечения.

«Перед нами стояла сложная задача - произвести за год обновление, которое можно считать одним из самых масштабных за все время существования операционной системы. И мы успешно с ней справились, выполнив широкий фронт работ, среди которых - выпуск более 30 тысяч пакетов в репозиториях AlterOS. Благодарим наших клиентов и партнеров за обратную связь, которая позволила вывести продукт на новый уровень», - отметил Михаил Лебедев, председатель совета директоров ГК «АЛМИ».