Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор»

ГК «АЛМИ» и компания «Информатика» подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью подтверждения совместимости операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор». Результаты испытаний показали совместимость программных продуктов, которая отражена в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ».

«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, дает возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. Является собственной разработкой компании АО «Информатика», №3132 от 14.03.2017 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

AlterOS – сертифицированная во ФСТЭК отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей для работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минцифры России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «В настоящее время выстраивание крепкого, долгосрочного сотрудничества с разработчиками отечественных решений является для нас одной из приоритетных задач. Пополнение экосистемы AlterOS программным обеспечением различного назначения позволяет нам предлагать заказчикам качественные импортонезависимые решения, которые будут не только надежными и функциональными, но и более доступными по цене»

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Компания АО «Информатика» работает более 65 лет на рынке автоматизации различных областей промышленности и проводит полный цикл разработки от анализа потребностей клиента до внедрения, обучения и технической поддержки.

Группа компаний «АЛМИ» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает услуги в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО и решениях в области цифровой трансформации.