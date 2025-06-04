«АЛМИ Партнер» и «Неймарк» будут вместе готовить специалистов для российской ИТ-индустрии

Компания «АЛМИ Партнер», российский разработчик программного обеспечения, и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие образовательных и научных проектов в сфере ИТ, микроэлектроники, искусственного интеллекта и других ключевых направлений цифровой экономики. Первые совместные инициативы начнут работать уже в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Партнерство охватывает совместную разработку и продвижение образовательных программ для студентов вузов, колледжей и школьников. Планируется внедрение практико-ориентированного обучения: студенты смогут работать с реальными проектами «АЛМИ Партнер», участвовать в стажировках и решать задачи, актуальные для отрасли.

Еще одно направление — совместные исследования в области информационных технологий, цифровой экономики, искусственного интеллекта и систем принятия решений, микроэлектроники, телекоммуникаций, программно-аппаратных комплексов, защиты информации, беспилотных технологий, интернета вещей и смешанной реальности и др. Результаты исследований будут использоваться как в образовательных программах университета, так и в коммерческих продуктах компании «АЛМИ Партнер». Кроме того, партнеры организуют хакатоны, олимпиады и конференции, где студенты смогут проявить себя и получить обратную связь от экспертов.

«Для нас важно не только развивать собственные технологии, но и готовить кадры, которые смогут эффективно работать с российским ПО. Вместе с "Неймарком" мы создадим образовательные программы, максимально приближенные к реальным задачам индустрии. Это поможет студентам быстрее адаптироваться в профессии, а компаниям — получать специалистов, уже знакомых с нашими решениями», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

«ИТ-образование невозможно без тесной связи с индустрией. Сотрудничество с "АЛМИ Партнер" дает нам возможность быстро реагировать на изменения рынка. Уже в следующем семестре наши студенты смогут поработать с кейсами из практики компании и получить актуальные навыки в сфере кибербезопасности и разработки отечественного софта», — сказал исполняющий обязанности директора ИТ-кампуса «Неймарк» Дмитрий Колесников.

«АЛМИ Партнер» — российский разработчик общесистемных и прикладных решений. Все продукты компании включены в Единый реестр российского программного обеспечения, а флагманские еще имеют сертификат ФСТЭК.

ИТ-кампус «Неймарк», создаваемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», объединяет нижегородские вузы и ведущие технологические компании для подготовки специалистов мирового уровня.

В перспективе выпускники «Неймарка» смогут не только трудоустраиваться в «АЛМИ Партнер», но и предлагать собственные стартапы для внедрения в проекты компании.