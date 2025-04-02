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Информатика АСМОграф АСМО-графический редактор

Информатика - АСМОграф - АСМО-графический редактор

«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, даёт возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрирован под №3132 от 14.03.2017.


02.04.2025 Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова» 1
22.11.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с графическим редактором «АСМОграф» 1
01.11.2024 Axoft усилил дистрибуторский портфель зрелыми решениями от «Информатики» 1
09.04.2024 Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант» 1
08.11.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Информатика и организации, системы, технологии, персоны:

MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 38 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 1
Applite - Атлант ГК 22 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1974 1
Microsoft Corporation 24741 1
SAP SE 5309 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4264 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1936 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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