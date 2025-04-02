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Информатика АСМОграф АСМО-графический редактор
«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, даёт возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрирован под №3132 от 14.03.2017.
Информатика и организации, системы, технологии, персоны:
|Autodesk AutoCAD 341 4
|Microsoft Visio - MS Visio 153 4
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 204 1
|ALMI AlterOS 96 1
|Linux OS 10118 1
|Козлов Михаил 175 3
|Игнатов Сергей 49 1
|Стыценко Артем 14 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Орлов Станислав 48 1
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