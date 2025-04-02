Информатика - АСМОграф - АСМО-графический редактор

«АСМОграф» – кроссплатформенный векторный графический редактор, позволяющий создавать и редактировать графические схемы, чертежи и блок-схемы, импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, MapInfo. Профессиональная версия позволяет отображать информацию из базы данных, настраивать связи объектов схем с объектами БД и другими схемами, даёт возможность редактирования схем несколькими пользователями одновременно. В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных зарегистрирован под №3132 от 14.03.2017.