Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с графическим редактором «АСМОграф»

Технологические партнеры «Информатика» и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость векторного графического редактора «АСМОграф» и операционной системы Astra Linux. Проведенные тесты продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без ограничений. По завершении тестирования решение «АСМОграф» получило сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Совместимость «АСМОграф» с ОС Astra Linux открывает перспективы для российских организаций, предлагая безопасное решение для всех, кто нуждается в инструменте для векторной графики в защищенной среде.

«АСМОграф» предоставляет набор инструментов для создания и редактирования технологических и потоковых схем, блок-схем, планов, чертежей и диаграмм, при этом поддерживая импорт и экспорт схем из Visio, AutoCAD, LibreOffice Draw и MapInfo. Решение соответствует требованиям безопасности и может быть использовано в средах с повышенной конфиденциальностью, что особенно актуально для организаций, переходящих на ОС Astra Linux в рамках программы импортозамещения и стремящихся к максимальной защите данных.

«Наш продукт создавался как кроссплатформенное решение, способное интегрироваться в любые ИТ-инфраструктуры, — отметил Михаил Козлов, заместитель генерального директора компании «Информатика». — Тестирование на совместимость с ОС Astra Linux подтверждает, что «АСМОграф» может стать частью защищенной экосистемы и полностью удовлетворить потребности заказчиков, которые стремятся к независимости от иностранных программных продуктов».

«ИТ-рынок развивается стремительными темпами, мы наблюдаем бум качественных и надежных технологий, способных полностью заменить зарубежные аналоги в различных сегментах. И этот рост обусловлен тем, что вендоров объединяет общая цель — как можно быстрее наполнить рынок продуктами, которые сопровождают и обеспечивают производственные процессы организаций и создают условия для дальнейшего экономического и технологического развития страны, — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра». — Подтвержденная успешная совместимость «АСМОграф» с ОС Astra Linux открывает новые возможности для использования отечественных продуктов в инфраструктуре клиентов и способствует более широкому внедрению импортонезависимых решений».