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Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова»

АО «НППКТ», вендор общесистемных программных продуктов, и АО «Информатика», российский разработчик автоматизированных систем управления, заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на совместную работу над совместимостью технологического стека продуктов обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

Одно из ключевых направлений деятельности АО «НППКТ» - разработка операционной системы «ОСнова», предназначенной для рабочих станций и серверов. ОС отличается комплексным подходом к разработке, сервисному обслуживанию и развитию, имеет экосистему совместимого ПО. «ОСнова» зарегистрирована в Реестре Минцифры, а также сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.

Программный продукт компании разработчика АО «Информатика» - векторный графический редактор «АСМОграф» (входит в Реестр отечественного ПО), предназначен для решения задач инженерной и деловой графики, а также для создания и редактирования графических схем, чертежей и блок-схем, импорта и экспорта схем программ Visio, AutoCAD, LibreOffice Draw и MapInfo. В зависимости от области применения, «АСМОграф» подразделяется на персональную ветку и профессиональную ветку, имеющую обширный спектр функциональных возможностей.

«Подтверждение совместимости наших решений — важное достижение для развития отечественного ПО, расширяющее возможности пользователей «ОСнова» в работе с графическими документами. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию надежных и эффективных решений», - отметил Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.

«Сотрудничество с АО «НППКТ» открывает новые горизонты для пользователей «АСМОграфа», обеспечивая бесшовную интеграцию с отечественной операционной системой. Мы стремимся создавать решения, которые не только соответствуют высоким требованиям рынка, но и способствуют развитию технологической независимости», - сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».

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