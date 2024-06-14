Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила» с операционной системой AlterOS

Российский производитель оборудования и разработчик ПО компания «Сила» объявила о том, что по итогам тестовых испытаний подтверждена совместимость ноутбука «Сила» НК2-3404 с российской операционной системой AlterOS, созданной на современном и функциональном ядре Linux. Об этом CNews сообщили представители «Платформикс».

«Сила» НК2-3404 — корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поколения серии Raptor Lake. Для обеспечения интенсивной работы процессора в течение длительного времени используется система теплоотведения с повышенным уровнем эффективности, которая контролирует температуру центрального процессора и позволяет избежать перегрева устройства и принудительного ограничения производительности. Благодаря масштабируемой и высокоскоростной дисковой подсистеме на базе технологии SSD и возможности расширения оперативной памяти до 32 ГБ ноутбуки подходят для работы с ресурсоемкими приложениями. При активной работе в сети высокую скорость обеспечит модуль беспроводной связи с поддержкой стандарта Wi-Fi 6e. Для ноутбуков «Сила» характерен металлический корпус из анодированного алюминия с магниевым напылением, а также экран с соотношением сторон 16:10.

AlterOS — российская операционная система на базе Linux последнего поколения, разработанная компанией ALMI Partner. Операционная система AlterOS может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. Операционная система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 3801 (Приказ Минцифры России от 15.08.2017 №421) и подходит для импортозамещения.

Станислав Орлов, технический директор ALMI Partner: «В нашем продукте мы стремимся объединить преимущества существующих операционных систем, чтобы предложить конечному пользователю решение, отвечающее всем требованиям безопасности, производительности и функциональности. Система AlterOS признана рекомендованным продуктом для госзаказчиков и широко используется представителями бизнеса. Уверен, что наше партнерство с компанией «Сила» будет продуктивным и еще более расширит возможности для корпоративных заказчиков по использованию российских решений».

Петр Старков, руководитель направления клиентских систем компании «Сила»: «Операционные системы российского производства вытесняют с нашего рынка продукты западных производителей, которые не оказывают официальной поддержки при установке и использовании. Поскольку ноутбуки под маркой «Сила» также призваны заменить модели западных производителей А-класса, мы пристально смотрим на рынок российского ПО и отбираем лучшие продукты для использования в экосистеме «Силs». В этом контексте успешное тестирование и подтверждение совместимости с ноутбуками «Сила» продукта AlterOS, а также гарантии дальнейшей поддержки производителем операционной системы — шаг, направленный на расширение предложения качественного российского ПО заказчикам и пользователям оборудования «Сила».