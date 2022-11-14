«ICL техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство

«ICL техно» и российский разработчик программного обеспечения группа компаний АЛМИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве и информационной поддержке, а также подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с ПК ICL BasicRAY и ноутбуками ICL RAYbook. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

В октябре 2022 г. тестовые испытания двух компаний показали совместимость ПК ICL BasicRAY и ноутбуков ICL RAYbook с операционной системой AlterOS, что подтверждается соответствующими сертификатами. Решения будут применяться в государственных и силовых структурах, коммерческих организациях, а также в образовании, здравоохранении и розничной торговле.

Стороны намерены объединить усилия по продвижению на рынке российской продукции, что в перспективе приведет к росту отечественных радиоэлектронных решений в ИТ-инфраструктуре предприятий. В планах по сотрудничеству – дальнейшее подтверждение технологической совместимости продуктов компаний.

«Внушительный опыт работы, которыми обладает ГК АЛМИ, объединенные с компетенциями “ICL техно”, накопленными за 30-летнюю историю компании, позволят разрабатывать эффективные продукты под отечественное железо на базе отечественного софта. Импортозамещение подразумевает под собой не только создание отдельного программного обеспечения, аппаратных платформ, а в первую очередь, чтобы все перечисленное успешно работало вместе», – сказал Евгений Степанов, генеральный директор ООО «ICL техно».

«Мы очень рады, что компания “ICL техно” пополнила ряды наших технологических партнеров. Их широкий ассортимент позволяет создавать полную ИТ-инфраструктуру на объектах заказчика на базе устройств, отвечающих самым современным вызовам рынка. И теперь при полной миграции на отечественные решения у пользователей появилось больше вариантов выбора программных решений основных направлений. AlterOS с компьютерами ICL – это отличный тандем, который отвечает всем требованиям импортозамещения и предоставляет заказчикам возможность комфортно перейти на отечественные технологии»», – отметил Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

ПК ICL BasicRAY — автоматизированные и производительные устройства — сбалансированное решение для офиса и дома.

Ноутбуки ICL RAYbook — мобильные компьютеры с необходимой производительностью и уровнем качества — подходят для работы, отдыха и развлечений.

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Основные преимущества продуктов — качество оборудования (1,09% обращений в СЦ за последние три года) и расширенный сервис NBD 24/7 (100 СЦ на территории России).

AlterOS – сертифицированная во ФСТЭК российская операционная система для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам. Предназначена для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

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Российская компания ООО «АйСиЭл техно» — производитель и правообладатель торговой марки RAY, расположенный в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Иннополис». Производственные мощности собственного завода вычислительной техники рассчитаны на 300 тыс. изделий в год. Проектирование, производство, монтаж и обслуживание сертифицированы на соответствие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

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Группа компаний АЛМИ находится на ИТ-рынке уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. В рамках осуществления стратегии импортозамещения компания разрабатывает и внедряет собственное отечественное программное обеспечение.