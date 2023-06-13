Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» (версии 7.5) и комплекса «Стахановец». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности работы персонала, вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP), выявления рисков в действиях сотрудников и обнаружении факторов, влияющих на продуктивность их работы.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована во ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ»: «Стахановец» — уникальная отечественная система, предназначенная для комплексного качественного повышения эффективности бизнеса, позволяющая предотвратить утечку информации, проводить мониторинг, контроль и анализ деятельности сотрудников на рабочих местах, Подтвержденная совместимость – еще один шаг к повышению уровня качества и безопасности нашего решения. Мы уверены, что благодаря программному комплексу «Стахановец» пользователи операционной системы AlterOS еще больше оценят удобство ее использования и уровень безопасности.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

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Группа компаний «АЛМИ» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает услуги в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и решениях в области цифровой трансформации.