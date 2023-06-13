Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» (версии 7.5) и комплекса «Стахановец». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

«Стахановец» — это программный комплекс для автоматической регистрации и оценки поведения сотрудников на рабочем месте. Предназначен для учета рабочего времени, анализа эффективности работы персонала, вовлеченности сотрудников в рабочие процессы, предотвращения утечек информации (DLP), выявления рисков в действиях сотрудников и обнаружении факторов, влияющих на продуктивность их работы.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована во ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ»: «Стахановец» — уникальная отечественная система, предназначенная для комплексного качественного повышения эффективности бизнеса, позволяющая предотвратить утечку информации, проводить мониторинг, контроль и анализ деятельности сотрудников на рабочих местах, Подтвержденная совместимость – еще один шаг к повышению уровня качества и безопасности нашего решения. Мы уверены, что благодаря программному комплексу «Стахановец» пользователи операционной системы AlterOS еще больше оценят удобство ее использования и уровень безопасности.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

***

Группа компаний «АЛМИ» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает услуги в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и решениях в области цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще