Операционная система AlterOS совместима с серверами Nerpa

Подтверждена совместимость ПО и серверов, выпускаемых компаниями «АЛМИ» и OCS Distribution. Проведенное тестирование показало корректную работу операционной системы AlterOS в редакции Server на серверах Nerpa. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Группа компаний «АЛМИ», разработчик и системный интегратор отечественного ПО, активно реализует политику импортозамещения. Компания разрабатывает и внедряет собственное общесистемное и прикладное ПО, а также ведет разработки иных решений в различных сегментах ИТ-бизнеса.

AlterOS Server – модульная серверная система с возможностью удаленного администрирования. Благодаря удобному интерфейсу, система проста и понятна. Она совместима с программными продуктами других производителей и с периферийными устройствами, отлично функционирует как на современных устройствах, так и на старых ПК. Сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Nerpa – бренд компании ИТ-дистрибьютора OCS Distribution. Продукция Nerpa собирается на собственных производственных мощностях OCS с использованием современных технологий в партнерстве с отечественными интеграторами. Модельный ряд серверного оборудования Nerpa включает устройства как начального уровня, так и более «тяжелое» оборудование для выполнения критически важных задач, а также решения для работы с большими объемами данных. Nerpa имеет собственный сервисный центр и обеспечивают полноценное профессиональное обслуживание как первой, так и второй линии поддержки клиентов.

«Совместное использование серверов отечественной сборки Nerpa и российской операционной системы AlterOS Server позволит значительно расширить сферу применения этих продуктов в виде комплексного решения – в том числе, усилить столь актуальное ныне направление импортозамещения и удовлетворить спрос заказчиков, чьи инфраструктуры предъявляют особые требования к защите информации», – сказал Алексей Мосин, руководитель отдела разработки Nerpa.

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«Сегодня потребность в передовых ИТ-решениях испытывают заказчики на всех уровнях. И мы очень рады, что Nerpa пополнила ряды наших технологических партнеров. Серверы Nerpa – отличная платформа для запуска сетевых и многопользовательских компьютерных программ, приложений, а также для решения масштабных вычислительных бизнес-задач. В комплексе наши продукты представляют собой отличный тандем, обладающий большими возможностями по обеспечению безопасности, развитию санкционно устойчивых решений и созданию независимой ИТ-инфраструктуры любой сложности», – отметил Станислав Орлов, технический директор Группы компаний «АЛМИ».

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Nerpa – российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производственные мощности Nerpa открывают партнерам множество дополнительных возможностей, среди которых выпуск изделий под брендом производителя, локализация импортной продукции, проектирование и сборка, доработка, реконфигурация и тестирование, сервис по доставке и хранению, демонстрационное оборудование в рамках комплексных проектов, пресейл и инжиниринг. Продукция Nerpa собирается на производственных мощностях OCS в партнерстве с крупнейшими ИТ-вендорами. Модельный ряд Nerpa представлен широким спектром высокотехнологичного оборудования: персональные компьютеры, серверное оборудование, коммутаторы и сетевое оборудование, системы хранения данных и пр. Nerpa имеет мощное сервисное сопровождение с полной локализацией по всей территории России в режиме 24х7х365.