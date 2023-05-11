Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость AlterOS с программой «Гранд-смета»

ГК «Алми» и МГК «Гранд», разработчик и правообладатель программы «Гранд-смета», подтвердили совместимость и корректную работоспособность программы «Гранд-смета» в операционной системе AlterOS (версии 7.5) с программой wine-4.0.

Программа «Гранд-смета» предназначена для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ. Программа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

AlterOS – отечественная операционная система с прикладными программными продуктами для работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Мы рады сообщить о успешном завершении тестирования на совместимость нашей операционной системы AlterOS с программой для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ «Гранд-смета». На данный момент это самая популярная и распространённая программа для составления и проверки всех видов сметной документации, и с ней успешно работают большинство сметчиков во всех регионах нашей страны. Теперь у пользователей операционной системы AlterOS появилась возможность использовать данный удобный и эффективный инструмент для выполнения привычных действий на своих рабочих местах».

Группа компаний «Алми» более 20 лет оказывает услуги в ИТ-секторе, активно реализует политику импортозамещения, в рамках которой разрабатывает и внедряет собственное отечественное ПО. Компания занимается цифровой трансформацией промышленных предприятий, внедрением и сопровождением перехода органов государственной власти и государственных корпораций на российское ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит

Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще