Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»

Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

МИС «Ариадна» — это современная медицинская информационная система, которая обеспечивает полный цикл работы медицинского учреждения различного профиля и масштаба. Единая база данных и инструменты интеграции с внешними системами формируют единое информационное пространство, которое обеспечивает пользователю доступ к полным, оперативным и достоверным данным. МИС поддерживает все актуальные формы отчетности в соответствии с требованиями законодательства, а также позволяет пользователям создавать новые отчеты и произвольные выборки.

МИС «Ариадна» включена в Единый реестр отечественного ПО, обладает сертификатом ФСТЭК России и зарегистрирована как изделие медицинского назначения в Росздравнадзоре, аккредитована ФСС и национальной платформой «Честный знак» (МДЛП).

AlterOS — российская операционная система на базе Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения прикладных задач и свободно интегрируется в ИT-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре.

Операционная система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минцифры России от 15.08.2017 №421) и подходит для импортозамещения.

AlterOS предоставляет клиентам высокий уровень безопасности, подтвержденный сертификатом ФСТЭК России на соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам» по четвертому классу защиты информации для операционных систем общего назначения.

AlterOffice — пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минцифры России от 12.10.2020 №522.

«Сегодня медицина — одна из самых прогрессивных областей с высокими требованиями к цифровым технологиям. Важно, чтобы в этой сфере использовались качественные российские решения, стабильно работающие в любых условиях. Подтверждение корректной работы МИС «Ариадна» с программными продуктами ALMI Partner позволит медицинским организациям быть уверенными в безболезненном переходе на отечественное программное обеспечение, которое способно решить широкий спектр задач», – сказал Станислав Орлов, технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner.

«Использование МИС «Ариадна» на AlterOS вместе с офисными инструментами AlterOffice даст возможность медицинским организациям обеспечить медицинский персонал функциональными рабочими местами, которые будут полностью соответствовать всем требованиям регуляторов к импортозамещению и информационной безопасности. Сотрудники медицинских организаций смогут пользоваться полным набором отечественных программных продуктов, необходимых для ежедневной работы», — отметил Георгий Хоршев, исполнительный директор компании «Решение».