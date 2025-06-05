Компания «Решение» является разработчиком Медицинской информационной системы «Ариадна». МИС «Ариадна» включена в Единый реестр отечественного ПО, имеет регистрационное удостоверение на медизделие и сертифицирована ФСТЭК России по 4-му уровню доверия, что гарантирует безопасность работы системы. МИС «Ариадна» включает в себя реанимационную и лабораторную подсистемы, больничную аптеку, специализированный модуль для подключения медицинского оборудования, все необходимые интеграции с внешними системами.