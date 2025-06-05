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Решение Ариадна МИС


Компания «Решение» является разработчиком Медицинской информационной системы «Ариадна». МИС «Ариадна» включена в Единый реестр отечественного ПО, имеет регистрационное удостоверение на медизделие и сертифицирована ФСТЭК России по 4-му уровню доверия, что гарантирует безопасность работы системы. МИС «Ариадна» включает в себя реанимационную и лабораторную подсистемы, больничную аптеку, специализированный модуль для подключения медицинского оборудования, все необходимые интеграции с внешними системами.

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Группа Астра» и разработчик МИС «Ариадна» подписали меморандум о расширении сотрудничества 1
20.05.2025 МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified 2
22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» 2
15.06.2020 «Ред софт» и «Решение» протестировали совместимость своего ПО 2
06.04.2020 МИС «Ариадна» адаптирована к работе в ОС «Лотос» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Решение и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
Ред Софт - Red Soft 809 1
Энстрим - Instream 19 1
Bregis - Брегис 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 506 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1611 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1875 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 343 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 480 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4391 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5045 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4085 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11905 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8090 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1180 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 930 1
Linux OS 10257 3
ALMI AlterOS 98 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 88 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 1
Решение - Bregis - Ариадна ЛИС 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1063 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1380 1
Энстрим Лотос - Операционная система 13 1
Минздрав РФ - НИЦ МБУ - Национальный интеграционный центр мониторинга биологических угроз 1 1
Хоршев Георгий 1 1
Рустамов Рустам 450 1
Луговой Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 4
Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10199 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5024 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8239 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 89 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1228 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9096 1
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