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Решение Ариадна МИС
Компания «Решение» является разработчиком Медицинской информационной системы «Ариадна». МИС «Ариадна» включена в Единый реестр отечественного ПО, имеет регистрационное удостоверение на медизделие и сертифицирована ФСТЭК России по 4-му уровню доверия, что гарантирует безопасность работы системы. МИС «Ариадна» включает в себя реанимационную и лабораторную подсистемы, больничную аптеку, специализированный модуль для подключения медицинского оборудования, все необходимые интеграции с внешними системами.
УПОМИНАНИЯ
Решение и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 1
|Ред Софт - Red Soft 809 1
|Энстрим - Instream 19 1
|Bregis - Брегис 3 1
|Хоршев Георгий 1 1
|Рустамов Рустам 450 1
|Луговой Геннадий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 4
|Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
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