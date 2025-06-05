«Группа Астра» и разработчик МИС «Ариадна» подписали меморандум о расширении сотрудничества

«Группа Астра» и компания «Решение», разработчик медицинской информационной системы (МИС) «Ариадна», подписали меморандум, призванный усилить их сотрудничество и дополнить перечень направлений совместной работы. На торжественной церемонии стороны представляли генеральный директор ООО «Решение» Ирина Хусаинова и главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Это технологическое партнерство началось в 2024 г., и уже в 2025 г. МИС «Ариадна» успешно прошла комплекс испытаний и была сертифицирована в рамках программы Ready for Astra, причем эксперты официально подтвердили, что ее можно без ограничений использовать не только под ОС Astra Linux 1.8, но и вместе с защищенной СУБД Tantor Certified 15.10.

Здравоохранение играет ключевую роль в жизни всех людей, и «Группа Астра» всегда вкладывает значительные ресурсы в адаптацию своего ПО для его нужд. Сейчас пользователи «Ариадны» активно занимаются импортозамещением софта для работы с базами данных, зачастую выбирают СУБД Tantor, и вендорам важно наладить максимально тесное взаимодействие для взаимной интеграции продуктов. Чтобы как можно полнее удовлетворить запросы заказчиков, участники соглашения договорились не только поддерживать совместимость МИС с ОС и СУБД по мере выпуска их свежих релизов, но и проработать вопрос присвоения разработчику медицинской системы статуса интегратора в рамках внедрения Tantor в инфраструктуры клиентов. Помимо этого, компании планируют вместе работать над профильными проектами для медицинских организаций.

«Наше партнерство с «Группой Астра» — это вклад в цифровое будущее российской медицины. Совместимость «Ариадны» с Astra Linux и Tantor подтверждена на практике: медицинские компании уже работают с этими программными продуктами. Вместе мы не только решаем текущие задачи по импортозамещению, но и вносим общий вклад в национальные приоритеты», — сказала генеральный директор ООО «Решение» Ирина Хусаинова.

«Сектор здравоохранения стратегически важен для развития решений «Группы Астра». Мы активно наращиваем экспертизу в данном направлении и усиливаем взаимодействие с лидерами рынка в этой области. Заказчики используют продукты ООО «Решение» в связке с нашими, поэтому нам важно выстроить тесное взаимодействие в рамках технологического сотрудничества. Это поможет сделать дальнейшую взаимную адаптацию ПО более быстрой и полной, что позволит наилучшим образом удовлетворять потребности конечных пользователей. Совместимость операционной системы Astra Linux и СУБД Tantor с МИС «Ариадна» открывает новые возможности для их применения во всех медицинских организациях страны», — сказал главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников.