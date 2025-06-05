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Индексная книга (каталог) CNews*
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Решение Решение Софт


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Группа Астра» и разработчик МИС «Ариадна» подписали меморандум о расширении сотрудничества 3
02.02.2024 Электронный журнал медосмотров экипажей «России». Безбумажный процесс внедрен авиакомпанией в аэропорту Пулково 1
06.02.2008 DocsVision внедрят в «Иркутскжелдорпроекте» 1
25.01.2008 DocsVision внедрили в Восточно-Сибирском УГРН 2
11.07.2007 DocsVision внедрили в «Востсибаэронавигации» 2
14.03.2007 DocsVision внедрили в «Сибтелекоме» 2
27.02.2007 «Аэронавигация Восточной Сибири» приступила к внедрению СЭД DocsVision 1
05.02.2007 DocsVision внедрят в иркутском развлекательном комплексе 1
27.12.2006 DocsVision внедрят в "Сибтелекоме" 1
01.11.2006 В Иркутске прошел семинар по оптимизации бизнес-процессов 2

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Решение и организации, системы, технологии, персоны:

Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 1
Linux OS 10257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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