Операционная система AlterOS совместима с решениями «ИСЕРВ»

Специалисты компаний «АЛМИ» и «ИСЕРВ» провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы «AlterOS» и Цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, а также с АИС «Omni-US» версии 5.0. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

Цифровая платформа «ИСЕРВ» представляет собой инструмент для разработки бизнес-приложений в сервис-ориентированной архитектуре. На базе платформы реализована новая импортозамещенная версия АИС «Omni-US» 5.0. для предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, которая представляет из себя универсальный импортозамещенный биллинг, закрывающий полный перечень бизнес-процессов типовой энергосбытовой, сетевой, ресурсоснабжающей организации. Решения в реестре отечественного ПО.

AlterOS – сертифицированная во ФСТЭК отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей для работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №3801 (Приказ Минцифры России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Партнерство с производителем специализированного программного обеспечения для предприятий ТЭК и ЖКХ, а также здравоохранения и образования очень важно для нас, поскольку цифровизации ТЭК и ЖКХ в России является «мастхэвом» наших реалий и основой информационной безопасности. Сейчас очень важно, чтобы российская ОС ни в чем не уступала зарубежному ПО и имела широкий пул совместимых решений. Технологическое партнерство с «ИСЕРВ» это еще один важный шаг для нас в этом направлении».

Марина Пташкова, директор по маркетингу ИСЕРВ: «Сотрудничество ИТ-компаний в решении вопроса импортонезависимости нашей страны - одна из приоритетных задач сегодня. Комплексные поставки решений из реестра отечественного ПО нашим потребителям позволят обеспечить новое качество и безопасность. Компании ГК АЛМИ и ИСЕРВ заключили технологическое партнерство, которое позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения».