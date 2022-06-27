Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS

С июля 2022 г. станет доступна спецверсия операционной системы AlterOS со встроенной контентной фильтрацией SkyDNS, которая позволит защитить сеть от вирусов, ботнетов, опасных и запрещенных сайтов. Разработчики договорились, что пользователи AlterOS смогут использовать данный сервис бесплатно в течение целого месяца. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

В июне 2022 г. группа компаний АЛМИ и СкайДНС успешно завершили тестирование на предмет совместимости и корректной работы программы для настройки сервиса интернет-фильтрации SkyDNS Агент под управлением операционной системы AlterOS. 20 июня 2022г. стороны подписали двусторонний сертификат совместимости.

AlterOS – это операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Система разработана в соответствии со всеми государственными стандартами и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

SkyDNS Агент – программа, предназначенная для упрощения настройки сервиса интернет-фильтрации, обеспечивающая первичный контур информационной безопасности благодаря блокировке фишинговых, вирусных сайтов, управляющих центров ботнетов и других вредоносных ресурсов, а также позволяющая управлять настройками корпоративной сети. Сервис подходит для использования в государственных и коммерческих структурах любого масштаба. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за № 1084 от 01.06.2016 г. (Приказ Минкомсвязи России от 31.05.2016 № 226)

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Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Вопросы информационной безопасности и защиты сети от нежелательного контента сейчас актуальны как никогда. Благодаря встроенному SkyDNS Агенту пользователи нашей ОС получат возможность централизованно управлять доступом к различным онлайн-ресурсам, избавив себя от ненужной и вредной информации в сети. Сотрудничество со “СкайДНС” – это еще один важный для нас шаг к повышению уровня информационной безопасности AlterOS и ее адаптации под нужды отечественного рынка».

Роман Сидоров, директор по развитию «СкайДНС»: «Пришло время объединять усилия, и мы рады стать еще доступнее для пользователей отечественных программных продуктов. Выбор операционной системы AlterOS со встроенным SkyDNS Агентом позволит российским пользователям безопасно пользоваться интернетом и быть уверенными в поддержке обоих сервисов разработчиками. Благодаря отзывчивости специалистов AlterOS мы завершили испытания в самые короткие сроки. Надеемся, что и спецверсия AlterOS со SkyDNS Агентом на борту станет таким же легким и удобным в использовании решением».