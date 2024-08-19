Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus

Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

Тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice осуществлялось на ноутбуках, моноблоках и сервере производителя инфраструктурного оборудования Fplus.

При проведении тестовых испытаний специалисты компаний оценили корректность установки, обновления и функционирования AlterOS и AlterOffice и проверили скорость запуска программных продуктов. На всех этапах тестирования процессы протекали в стабильном режиме.

По итогам тестирования компании подписали сертификаты, подтверждающие успешное взаимодействие устройств производителя Fplus с программными продуктами ALMI Partner.

Оборудование Fplus производится на собственных и контрактных площадках компании в России, что позволяет заказчикам получать устройства и программно-аппаратные комплексы в короткий срок и в полном соответствии с требованиями.

Вычислительные устройства Fplus — это двух- и четырехпроцессорные серверы, поддерживающие различные конфигурации дисков и плат расширения, предназначенные для решения широкого круга задач, таких как виртуализация, облачные вычисления, работа с базами данных и построение программно-аппаратных комплексов на их основе. Моноблоки и ноутбуки производителя поддерживают российские операционные системы и предназначаются для корпоративного сегмента. Продукты внесены в реестры промышленной и радиоэлектронной продукции Минпромторга.

AlterOS — сертифицированная ФСТЭК российская операционная система на базе ядра Linux последнего поколения. Продукт может применяться для решения прикладных задач и интегрируется в ИT-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности. При росте компании и корректировке бизнес-требований AlterOS масштабируется без значительных затрат или изменений в инфраструктуре. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 на основании Приказа Минцифры России от 15.08.2017 №421 и подходит для импортозамещения.

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. Внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минцифры России от 12.10.2020 №522.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы создавать устройства, которые смогут работать с любым российским программным обеспечением. Развивая сотрудничество с партнерами, которые профессионально занимаются разработкой, мы даем нашим заказчиками возможность получить надежные решения для построения современной и защищенной инфраструктуры», — сказал Михаил Волков, главный исполнительный директор компании Fplus.

«Количество наших технологических партнеров постоянно растет. Операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice органично дополнят ноутбуки, моноблоки и сервер компании Fplus. Их совместимость расширяет возможности наших клиентов, позволяя в полной мере использовать комплексные отечественные решения», — отметил Станислав Орлов, технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner.