Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома»

Разработчики операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» – ГК «Алми» и компания «Эсти» завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность данных программных решений.

ГИС «Аксиома» – универсальная геоинформационная система, предназначенная для подготовки, хранения, редактирования, визуализации и аналитической обработки пространственных (картографических) данных. Обеспечивает геоинформационное импортозамещение для органов государственной власти (ОГВ), местного самоуправления (ОМС) и компаний Российской Федерации. ГИС «Аксиома» является российской разработкой и зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

AlterOSоперационная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС сертифицирована ФСТЭК и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Ольга Исакова, «Магнит»: 99% всех офисных сотрудников работают в кадровом ЭДО
Документооборот

Станислав Орлов, технический директор ГК «Алми», сказал: «Для реализации национальных проектов и обеспечения технологической независимости страны необходимо создавать санкционно устойчивые комплексные ИТ-решения. Только беспрерывное качественное взаимодействие отечественных разработчиков способно удовлетворить спрос рынка в этом направлении. Мы очень рады, что компания «Эсти» пополнила ряды наших технологических партнеров. Отечественные геоинформационные разработки зарекомендовали себя в различных прикладных сферах. В условиях санкций востребованность российского геоинформационного ПО будет только расти. Подтвержденная совместимость – еще один важный для нас шаг в направлении расширения экосистемы нашей ОС».

Группа компаний «Алми» специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и решениях в области цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис»

Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы

Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL

«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще