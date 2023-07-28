Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ»

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Цифровые технологии» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ 2». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

«КриптоАРМ ГОСТ 2» – универсальное приложение для работы с электронными документами. Электронная подпись, шифрование, рабочее место для ЭДО. Поддерживает сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи. Соответствует требованиям 63-ФЗ «Об электронной подписи». Используются российские алгоритмы и стандарты электронной подписи.

AlterOS – отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ: «Мы рады вместе с нашими коллегами из компании «Цифровые технологии» создавать качественные российские продукты, обеспечивающие полное соблюдение современных требований информационной безопасности. Совместимость наших программных решений значительно упростит выполнение задач, связанных с применением электронной подписи, а также обеспечит безопасную работу с информацией организации и шифровании файлов. Мы уверены, что, благодаря такой совместимости, пользователи операционной системы AlterOS еще больше оценят удобство ее использования».

Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии»: «Совместимость продуктов линейки «КриптоАРМ» с операционной системой AlterOS расширяет наши возможности и круг потенциальных заказчиков компании «Цифровые технологии». Сертификат, подтверждающий совместимость программного продукта, является своего рода гарантом бесперебойной работы «КриптоАРМ» на базе ОС AlterOS, что важно для комплексного решения задач по миграции на отечественные ИТ-решения».

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Группа компаний «АЛМИ» имеет 20-летний опыт работы на ИТ-рынке и реализует политику импортозамещения, предлагая решения для перехода на отечественное ПО. Компания разрабатывает и внедряет собственное общесистемное и прикладное ПО, а также ведет разработки иных решений в различных сегментах ИТ-бизнеса.