Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «Ассистент»

Группа компаний «Алми» и компания «САФИБ» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с программным комплексом ««Ассистент»» 5.4. Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми».

«Ассистент» 5.4 – это программный комплекс для организации безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через сеть Интернет. Полностью соответствует требованиям информационной безопасности и допускается к применению в информационных системах персональных данных, ГИС, автоматизированных системах управления и объектах критической информационной инфраструктуры, что подтверждается Сертификатом ФСТЭК России № 4162 (переоформлен 07 июля 2023 г). Зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО под № 3173.

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AlterOS – отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за № 3801 (приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Станислав Орлов, технический директор ГК Алми: «В настоящее время большинство компаний переходят на удаленный режим работы, а цифровой формат коммуникации становится все более и более востребованным. Вопрос соблюдения требований информационной безопасности при удаленном доступе в сеть становится особенно актуальным. Бесплатные и зарубежные программы не обеспечивают ее должный уровень, поэтому наша компания продолжает развивать свои продукты и продолжает работу над обеспечением безопасного удаленного доступа пользователей своего ПО. Компания «САФИБ» является нашим партнером не первый год, и мы очень рады такому сотрудничеству. Подтверждение совместимости с «Ассистент» 5.4 это еще один шаг в укреплении наших отношений и расширении экосистемы AlterOS».