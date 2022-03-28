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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и СКЗИ «Ангара»

Группы компаний АЛМИ и «МультиСофт» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» со средствами криптографической защиты информации «Ангара». Об этом CNews сообщили представители АЛМИ.

СКЗИ «MS_KEY K» - «Ангара» - средство криптографической защиты информации с поддержкой ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015, которое отвечает всем требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам защиты КС1 и КС2, а также требованиям к средствам электронной подписи по классам КС1, КС2. Используется для безопасной двухфакторной аутентификации пользователей, генерации и защищенного хранения ключей шифрования и сертификатов электронной подписи. Выпускается в виде USB-токенов и смарт-карт.

«AlterOS» – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным обеспечением. ОС внесена в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам».

«Группа компаний АЛМИ продолжает расширять пул технологических партнеров по направлению криптографической защиты, что дает нашим клиентам возможность большего выбора средств для защиты своих данных. СКЗИ «MS_KEY K»-«Ангара» - это еще одно решение с большими функциональными возможностями, обеспечивающее конфиденциальность обрабатываемой информации при передаче и хранении, ее целостность и подтверждение авторства посредством электронной подписи. Мы уверены, что, благодаря ему, пользователи операционной системы AlterOS еще больше оценят удобство ее использования и смогут решать свои задачи максимально удобно, оперативно, с комфортом и без накладок», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

«В современных условиях импортозамещение становится главным направлением развития бизнеса. Особенно в сфере информационной безопасности. Поэтому создание российских продуктов, соответствующих требованиям регуляторов ИБ и работа над их совместным применением становится приоритетом компаний. Примером такой интеграции стало успешное совместное функционирование СКЗИ «MS_KEY K» - «Ангара» и российской операционной системы AlterOS. Российские операционные системы приобретают все большую популярность, а их применение становится необходимостью во многих отраслях. В свою очередь современные средства криптографической защиты информации дополняют их в создании безопасной инфраструктуры», – отметил Денис Гаврилов, технический директор ГК «МультиСофт».

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Безопасность

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Группа компаний «МультиСофт» работает на рынке информационных технологий с 1997 г. Более 14 лет создает сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации, которые активно используются в интернет-банкинге, ЕГАИС, М2М, автоматизированной системе взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн («Платон»), в электронных навигационных пломбах, функционирующих в системе отслеживания перевозок грузов и других государственных и коммерческих системах.

Группа компаний «АЛМИ» находится на рынке информационных технологий уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. Компания специализируется на разработке импортозамещающего ПО, системной интеграции и передовых решениях в области цифровой трансформации.

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