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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА

В процессе тестирования специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспособность основных функций программных продуктов, связанных с выполнением операций офисных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

AlterOffice — пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. Включает в себя набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, файловый менеджер, календарь, контакты, графический редактор и другие инструменты. AlterOffice внесен в Единый реестр отечественного ПО и соответствует государственным стандартам в области безопасности.

«РОСА Хром 12 Рабочая станция» — операционная система для компьютеров. Визуально она привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: браузер Chromium и клиент быстрого обмена сообщениями Telegram-desktop. ОС можно администрировать с помощью предустановленных графических программ: панель управления для настройки разных компонентов системы и запуска программ с приоритетами выполнения. Предустановлен проприетарный драйвер видеокарт NVIDIA.

«РОСА Хром 12 Сервер» — операционная система для серверов. Поддерживает популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и других, а также криптографическую библиотеку OpenSSL, хеширования паролей по ГОСТ и использование защищенных VPN. Поставляется как минималистичный дистрибутив, на который можно быстро установить из репозитория нужные компоненты.

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Безопасность

«В условиях импортозамещения в области ИТ, стремительно набирающего обороты, российским производителям программного обеспечения особенно важно развивать сотрудничество. Поэтому ALMI Partner расширяет спектр партнеров. Совместимость нашего офисного пакета с операционными системами РОСА значительно увеличит возможности по импортозамещению программного обеспечения для российских организаций из разных сфер и направлений деятельности», – сказал Станислав Орлов, технический директор российского производителя общесистемного и прикладного программного обеспечения ALMI Partner.

«Проведенное совместно со специалистами ALMI Partner тестирование показало полную совместимость и корректную работу AlterOffice с двумя операционными системами РОСА, которые являются одними из самых функциональных ОС в нашей линейке. В распоряжении российских организаций теперь есть мощная отечественная ИТ-экосистема с высоким уровнем безопасности. Появление таких комплексных решений крайне важно, так как многие российские предприятия должны перейти на отечественное программное обеспечение уже к 2025 году», – отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании НТЦ ИТ РОСА.

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