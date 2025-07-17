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Bellsoft Axiom JDK СЗИ Axiom Runtime Container
Axiom Runtime Container представляет собой легковесный Java-контейнер. Он создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Lite среды разработки и запуска Java Axiom JDK, специально оптимизированных для облаков и микросервисов. Минимальный размер такого Java-контейнера, включая ОС и JDK, составляет всего 41 Мб, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки. Запись в реестре отечественного ПО №16685.
УПОМИНАНИЯ
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|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|CSA - Cloud Security Alliance 13 1
|Кузнецов Александр 135 6
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|Титов Александр 34 1
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