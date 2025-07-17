Axiom Runtime Container представляет собой легковесный Java-контейнер. Он создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Lite среды разработки и запуска Java Axiom JDK, специально оптимизированных для облаков и микросервисов. Минимальный размер такого Java-контейнера, включая ОС и JDK, составляет всего 41 Мб, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки. Запись в реестре отечественного ПО №16685.