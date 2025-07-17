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Bellsoft Axiom JDK СЗИ Axiom Runtime Container


Axiom Runtime Container представляет собой легковесный Java-контейнер. Он создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Lite среды разработки и запуска Java Axiom JDK, специально оптимизированных для облаков и микросервисов. Минимальный размер такого Java-контейнера, включая ОС и JDK, составляет всего 41 Мб, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки. Запись в реестре отечественного ПО №16685.

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container 1
12.02.2025 На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году 1
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости 2
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container 3
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 2
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 2
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Bellsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 3
Oracle Corporation 6776 3
Flant - Флант 125 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2176 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
Инверсия - Инверсия НПФ 146 2
Broadcom - VMware 2418 1
Softline - Софтлайн 3041 1
8584 1
Red Hat 1328 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
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Bellsoft - БеллСофт 53 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
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Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 152 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Upstream 50 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 53 1
ФОРС Дистрибуция 38 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 20 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
Yandex - Яндекс 7902 1
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IBM - International Business Machines Corp 9486 1
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Diasoft - Диасофт 953 1
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Газпром нефть 646 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 19 1
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