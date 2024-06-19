«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в области разработки и тестирования программного обеспечения. Линейка продуктов Axiom JDK выбрана рекомендованной Java-платформой для запуска банковских приложений компании «Инверсия». Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Итоги тестирования подтвердили корректность работы ЦАБС «Банк 21 Век» v.6.04-6.05 и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Совместимость решений позволит применять банковские приложения компании «Инверсия» в ИТ-ландшафтах, развёрнутых на российском Java-стеке.

Около 90% систем отечественного финтеха работают на Java. Проведение испытаний стало ответом на возросшие требования компаний к повышению эффективности разработки и эксплуатации банковских приложений. Технологически среда исполнения Java Axiom JDK и сервер приложений Libercat являются необходимым связующим звеном при запуске ЦАБС «Банк 21 Век» на отечественных ОС и СУБД. Тесты доказали совместимость решений. Это дает возможность рекомендовать линейку Axiom JDK в качестве Java-стандарта для банковских приложений компании «Инверсия» при реализации проектов импортозамещения.

Продукты Axiom JDK входят в единый реестр российского ПО и поддерживают широкий спектр системных конфигураций, включая российские. Java-технологии являются кроссплатформенными, что облегчает миграцию с зарубежных продуктов. Напрямую код АБС не взаимодействует с операционными системами, совместимость с ними обеспечивает Java-платформа Axiom JDK, а ЦАБС «Банк 21 Век» полностью наследует данные характеристики.

Комплексное предложение Axiom JDK включает полный стек прогрессивных программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений. Банковские системы рекомендовано эксплуатировать на отечественной среде исполнения Java Axiom JDK, а при необходимости соблюдения требований ЦБ России – на сертифицированной ФСТЭК версии. Сервер приложений Liberсat замещает продукты Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и WildFly и также сертифицирован ФСТЭК. Легковесный Java-контейнер Axiom Runtime Container создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Axiom JDK Lite, специально оптимизированных для облаков и микросервисов, и предлагает доверенные образы при недоступности Docker Hub.

«Использование Axiom JDK позволит для нас решить проблему необходимости сертификации клиентской части приложения для каждой отечественной ОС. Для наших заказчиков достаточно имеющихся сертификатов на средства разработки, которые покрывают решения, основанные на них», — сказал Александр Гончаров, заместитель руководителя Управления обеспечения промышленной эксплуатации программных продуктов компании «Инверсия».

«Мы рады, что благодаря нашему партнерству появилась возможность запускать критичные для бизнеса банковские системы на доверенном отечественном Java-стеке. Клиенты ЦАБС «Банк 21 Век» смогут избежать рисков кибербезопасности, выполнить KPI по импортозамещению и обеспечить бесперебойное обслуживание и доступность сервисов для клиентов, – отмечает Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK. – Мы стремимся поддерживать все популярные платформы и планомерно расширяем возможности наших профессиональных продуктов. Наши инженеры создают Java в России с 1997 г. Поэтому пользователи и разработчики Java-приложений могут быть уверены, что получат качественную поддержку и компетенции, которые отвечают требованиям бизнеса и государства».